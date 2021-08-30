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سيطرت بورتريهات شخصيات سياسية ودينية وطبية، على جدران معرض مكتبة الاسكندرية الدولى للكتاب السادس عشر، والذى يختتم فعالياته اليوم الاثنين واستمر لمدة 14 يوماً حيث بدأ الفعاليات يوم 16 أغسطس الجارى.

وتراصت اللوحات الفنية لشخصيات سياسية وطبية ودينية على جدران جناح الازهر الشريف، ضمن المعرض الدولى للكتاب في المكتبة، من بينها لوحة للشهيد احمد المنسى والدكتور محمد مشالى المشهور بطبيب الغلابة والدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى الشهير بـ«أمير القلوب»، والامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والشيخ عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق.

واعتبر رواد المعرض تذكرة المواطنين بالشخصيات المرسومة على الجدران من حسنات المعرض حيث كان الإقبال طيلة فترة تنظيمه باهت وضعيف جداً، على عكس التوقعات.

وقال مسؤولو دور عرض في المعرض،لـ«المصرى اليوم»، أن الحضور هذا العام خيب ظنوننا جدا حيث لم يكن من المتوقع على الاطلاق ان يكون الحضور بهذا الشكل الضعيف الباهت جداً، مشيرين إلى أنه كان أمرا لافتا منذ انطلاق المعرض في أيامه الاولى لكننا ظننا أنه سيبدأ في التحسن بعد الايام الاولى إلا انه لم يكن.

ويختتم المعرض فعالياته اليوم الاثنين بمشاركة 64 دار عرض مصريةوعربية، بمختلف دور النشر والناشرين المشاركين في المعرض بمختلف الاصدارات الثقافية والفنية والمجتمعية والادبية، فيما تم تخصيص جناح كامل للأزهر الشريف يشمل ورش وركن للفتوى.

ورصدت «المصرى اليوم»، أن نوعية الكتب التي تحظى بإقبال من جانب الرواد تشمل الكتب الفكرية والعلمية والفلسفية وعلم النفس والكتب المترجمة الادب المترجم حيث تعد الأكثر رواجا في المعرض، فضلا عن الإصدارات الأجنبية حيث تحظى بإقبال مكثف من الشباب خاصة طلبة الجامعات.

«المصرى اليوم» تجرى جولة داخل معرض الكتاب في يومه الاخير