«مراكز متنقلة مجهزة فنيا ولوجيستياً».. الداخلية: إيفاد ماموريات بـ 8 محافظات لإستخراج «الرقم القومى»

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أعلنت وزارة الداخلية مجموعة من التيسيرات على جمهور المواطنين، في قطاع الاحوال المدنية ن وإستجابة لإلتماساتهم، حيث واصل قطاع الأحوال المدنية تسيير قوافل لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى وكافة الاصدارت بإيفاد (المراكز التكنولوجية المتنقلة) المجهزة فنيا ولوجيستياً في 8 محافظات لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى للمواطنين من قاطنى المناطق ذات الكثافات السكانية

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قالت الداخلية في بيانلها اليوم الأثنين :«في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مراعاة البعد الإجتماعى والإنسانى للمواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات للتيسير عليهم ومساعدتهم في إستخراج أوراقهم الثبوتية، فقد واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد (المراكز التكنولوجية المتنقلة) المجهزة فنيا ولوجيستياً لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى للمواطنين من قاطنى المناطق ذات الكثافات السكانية بنطاق محافظات (القاهرة والجيزة والفيوم وبنى سويف وسوهاج والمنيا وقنا ومطروح)، وقد أسفرت جهود تلك القوافل على مدار أسبوع عن إستخراج (12775) بطاقة رقم قومى، وعدد (20389) مصدراً مميكناً»

وأضافت :«وفى ضوء مواصلة توجيه تلك القوافل ونظراً لما تشهده من إقبال من المواطنين، فقد تقرر تعزيز محافظة مطروح بإيفاد قوافل إضافية (مراكز تكنولوجية متنقلة) إضافية بمنطقتى (العلمين الجديدة ومدينة مارينا)، بالإضافة إلى القافلة المتواجدة حالياً بمدينة مرسى مطروح)، وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من المواطنين، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن»

وتابعت: «كما تم إيفاد مأموريات لـ (8 حالات إنسانية) بـ (محال الإقامة والمستشفيات) لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، بالإضافه إلى إيفاد مأموريات خارجية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ (129) سيدة (بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية وبدائرة مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية وبدائرة مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ) بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة»

وشددت :«كما قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريات خارجية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بعدد من الجهات والمواطنين المترددين على بعض الأندية الرياضية، كما يواصل قسم حقوق الإنسان بالقطاع إهتمامه بتوجيه وإستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات «كبار السن وذوى الهمم» بمقر ديوان القطاع لتقديم خدمات القطاع لهم» .

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.