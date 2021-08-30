ماذا قال المتهم بذبح شقيقه فى بولاق أبوالعلا أثناء التحقيقات

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جدد قاضي المعارضات حبس عاطل تبين من التحريات انه متهم ً بقتل شقيقه في الشارع، بسبب خلافات بينهما بمنطقة بولاق أبو العلا .

البداية كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة بولاق أبو العلا، من الأهالي بمقتل شخص في انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين ان الجثة لشخص بها جرح ذبحى بالرقبة

، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقه بسبب خلافات بينهما، تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بذبح شقيقه .

بضبط المتهم إنهار واعترف بالواقعة وانه لم يكن يقصد قتل شقيقه وان ما حدث خلافا عاديا يحدث يوميا بين الاشقاء والاقارب ولم يكن يقصد ارتكاب الواقعة بهذه البشاعة.