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التعاون الإسلامي تدين هجوم ميليشيا الحوثي على قاعدة العند

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التعاون الإسلامي تدين هجوم ميليشيا الحوثي على قاعدة العند التعاون الإسلامي تدين هجوم ميليشيا الحوثي على قاعدة العند

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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج باليمن، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين على وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها للشعب اليمني والحكومة الشرعية لجمهورية اليمن حتى يحقق الأمن والاستقرار والازدهار، داعيا في الوقت ذاته إلى وقف تزويد مييليشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح وضمان عدم انتهاك القرارات الأممية.

وعبّر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب اليمن، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

المصرى اليوم

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