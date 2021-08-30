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طقس حار في 5 مدن وسحب ممطرة فوق المدينة
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:23 مساءً
لاجئون أفغانيون في طاجيكستان يتحدثون لـآرتي عن ظروف تركهم للبلاد ونيتهم الذهاب لدولة ثالثة
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:17 مساءً
رئيس وزراء باكستان: الهند تعرقل جهود السلام.. ورغبتنا فى الاستقرار ليس ضعفا
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:16 مساءً
وزير الصحة اليمني يعلن الدخول في الموجة الثالثة من كورونا
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:16 مساءً
«شاوشانك» و«الهروب الكبير» يعودان إلى الأذهان بعد هروب الأسرى الفلسطينيين (قصة الفيلم)
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:16 مساءً
بالفيديو: تامر حسني يشبه مشوار حياته بهدف في الدوري الإسباني
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:16 مساءً
ضبط 7 أطنان مخللات وزيت زيتون منتهية الصلاحية بالعريش
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:16 مساءً
مناقشة تحديث المخطط الاستراتيجي لمحافظة كفر الشيخ
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:16 مساءً
«المستوردين» تطالب «الجمارك» بتمثيلها باللجان الجمركية
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:16 مساءً
بدء التطعيم ضد كورونا بجامعة كفرالشيخ
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:16 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
بينيت اقترح على بايدن إنشاء حلف مع دول عربية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 30 أغسطس 2021 11:13 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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