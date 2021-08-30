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خبير لوائح: لجنة «مجاهد» لا تملك صلاحيات مجلس الإدارة.. وعقوبة شيكابالا غير مستحقة رغم خطأه

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خبير لوائح: لجنة «مجاهد» لا تملك صلاحيات مجلس الإدارة.. وعقوبة شيكابالا غير مستحقة رغم خطأه خبير لوائح: لجنة «مجاهد» لا تملك صلاحيات مجلس الإدارة.. وعقوبة شيكابالا غير مستحقة رغم خطأه

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قال طلال عبداللطيف خبير اللوائح والقوانين الرياضية، إن اللجنة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، لا تملك صلاحيات مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن اللجنة منحت نفسها حق الإدارة بلا وجه حق.

وأضاف عبداللطيف، في تصريحات تليفزيونية، أن العقوبة التي صدرت ضد نادي ، كانت لا بد أن تصدر بعد التحقيق، موضحًا أن نادي الزمالك عليه أن يتظلم ومن ثم يتم النظر فيه من خلال لجنة الاستئناف.

وتابع أن لجنة الاستئناف عليها استدعاء الطرف الثاني في الأزمة، والتي كان بطلها أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة، خاصة وأنه وضع نفسه طرف بشكل غريب، كونه ليس مسؤولًا عن تسليم الدرع، في ظل وجود شركة راعية.

واختتم تصريحاته «لا يجوز أن يكون أحمد مجاهد الخصم والحكم في نفس الوقت، ولا بد من تقديم تظلم من نادي الزمالك في أسرع وقت ممكن، وشيكابالا قد يتم إيقافه من المشاركة الإفريقية، حال إبلاغ كاف بالعقوبة التي أراها قوية وغير مستحقة رغم خطأ اللاعب».

المصرى اليوم

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