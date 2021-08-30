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غلق شاطئ إدوارد الخراط في الإسكندرية لأجل غير مسمى (تعرف على التفاصيل)

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غلق شاطئ إدوارد الخراط في الإسكندرية لأجل غير مسمى (تعرف على التفاصيل) غلق شاطئ إدوارد الخراط في الإسكندرية لأجل غير مسمى (تعرف على التفاصيل)

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أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قراراً بغلق شاطيء إدوارد الخراط بمنطقة سيدى بشر، لأجل غير مسمى لحين إنتهاء التحقيقات مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة. وذلك لتكرار وقوع مخالفات على الشاطئ، وقيام المستأجر بعرقلة عمل أحد مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والتعدى عليه أثناء أداء عمله خلال المرور والمتابعة على الشاطئ.

وأكد المحافظ على استمرار الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وجميع الجهات المعنية بتشديد وتكثيف الرقابة والحملات على جميع الشواطئ، للقضاء على ورصد أية مخالفات وتحرير الغرامات المالية ضد من يثبت مخالفته من مستأجري الشواطئ والتي قد تصل إلى الغلق وفسخ التعاقد.

وجاء قرار غلق الشاطيء على أثر قيام مستغل الشاطئ بمنع مفتش الإدارة من الدخول إلى الشاطئ لأداء عمله المكلف به ضمن حملة (لا لفرض الإكراميات) والذي يستلزم المرور بين المواطنين وسؤالهم عما اذا قام أحد من عمال الشاطئ بطلب إكراميات من عدمه، أو المطالبة بمبالغ نقدية أخرى بخلاف التذاكر ،و فوجئ مفتش الإدارة بمنعه من دخول الشاطئ وقيام المستغل بالتعدى عليهم مما أدى إلى عدم قيام مفتش الإدارة بمهام عمله الوظيفى.

وعلى الفور؛ توجه اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إلى الشاطئ لمعرفة ملابسات الواقعة وأسباب حدوثها، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم منتزة أول، وذلك حفاظاً على هيبة الدولة وحماية موظفيها للقيام بأعمالهم الوظيفية.

غلق شاطئ إدوارد الخراط فى الاسكندرية لأجل غير مسمى (تعرف على التفاصيل)
غلق شاطئ إدوارد الخراط فى الاسكندرية لأجل غير مسمى (تعرف على التفاصيل)
غلق شاطئ إدوارد الخراط فى الاسكندرية لأجل غير مسمى (تعرف على التفاصيل)
غلق شاطئ إدوارد الخراط فى الاسكندرية لأجل غير مسمى (تعرف على التفاصيل)

المصرى اليوم

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