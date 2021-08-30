«تموين الإسكندرية»: تحرير 380 محضر لمخابز بلدية وبقالين مخالفين

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قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن المديرية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع أسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينيين والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ 8 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 380 محضراً بمخالفات متنوعة.

وحررت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية 44 محضر شملت ٣٤ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٦ محضر انتاج خبز ناقص الوزن، و٨ محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لبقال تموينى مخالف .

وفى إدارة تموين العجمى،حررت الحملة 86 محضر شملت ١٦ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن،و١٨ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٨ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و١٢ محضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و١١ محاضر استخدام مطبوعات في تغليف مواد غذائية،ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد،ومحضر حيازة وعرض ملابس مجهولة المصدر وتم تحرير عدد ٢٥ جاكت متنوع وعدد ٢٥ بدل سواريه وعادية، ومحضر تشغيل محل تصنيع لحوم مجمدة بدون ترخيص، و٤ محاضر اوكازيون بدون تصريح، و٦ محضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة .

وفى إدارة تموين المنتزة أسفرت الحملة عن تحرير 61 محضر شملت ٢٣ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٢٣ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٣ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لاحظ منافذ مشروع جمعيتى مخالف، ومحضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة بإعدام حرز.

وفى إدارة تموين شرق حررت الحملة 60 محضر شملت ١٧ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٤ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين لبقالين تموين مخالفين، و٢٠ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٥ محضر عدم الإعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالاسواق، و٣ محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضرين استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى إدارة تموين العامرية حررت الحملة 33 محضر شملت ١٩ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١١ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٥ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق،ومحضر لبقال تمويني مخالف، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد،ومحضر ضبط عدد ٥ اسطوانات بوتاجاز حجم منزلى تستخدم في أغراض تجارية.

وفى إدارة تموين برج العرب حررت الحملة 31 محضر شملت ٧ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر ضبط حيازة وتجميع كمية ١٠٠٠ لتر سولار مدعم بدون ترخيص من الجهات المختصة، و١٠ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٨ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر لمخبز سياحي بدون ترخيص،ومحضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين وسط حررت الحملة 32 محضر شملت ١٧ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٣ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر حيازة عدد ١٥٦ علبة سجائر مجهولة المصدر، ومحضر حيازة لحوم ولحوم مصنعة مجهولة المصدر بالاشتراك مع مباحث التموين، ومحضرين لثلاجتين حفظ مواد غذائية مخالفين، ومحضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وفى إدارة غرب والجمرك حررت الحملة 33 محضر شملت ١٣ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٨ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق،ومحضرين لثلاجتين حفظ مواد غذائية مخالفين، ٤ محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر لمنشأة بدون ترخيص.