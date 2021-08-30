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«مياه أسيوط» تنظم ندوة توعية لربات البيوت في ساحل سليم حول التحديات المائية

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«مياه أسيوط» تنظم ندوة توعية لربات البيوت في ساحل سليم حول التحديات المائية «مياه أسيوط» تنظم ندوة توعية لربات البيوت في ساحل سليم حول التحديات المائية

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نظمت شركة مياه أسيوط والوادي الجديد ندوة توعية للسيدات وربات المنازل في ساحل سليم حيث يأتي تنظيم الندوه من قبل الفريق التوعوي في إطار حملات التوعية، وتناولت الندوة التي عقدت أهمية الحفاظ على المياه وحتمية التعامل مع ثقافة وترشيد استهلاك المياه، في ظل التحديات الحالية والزيادة السكانية.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن الشركة تسعي جاهدة من أجل الحفاظ على المياه نشر ثقافة الترشيد وتعليم اساسيات السباكة البسيطة، مشيرا إلى ضرورة تكثيف نمط تلك الحملات التي تلبى متطلبات المجتمع سواء من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها.

وأوصت الندوة بضرورة التطبيق العملى لتوعية السيدات وربات البيوت باعتبارهم قوام الأسرة المصرية، ونشرهم الوعي المائي بين أفراد عائلاتهم وجيرانهم من أجل ترسيخ السلوكيات الإيجابية التي يسعي إليها فريق التوعية واحترام نعمة المياه وترشيد استهلاكها.

المصرى اليوم

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