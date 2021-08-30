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محافظ الإسكندرية يشارك بختام فعاليات «ملتقى لوجوس الأول» لشباب الكنيسة الأرثوذكسية فى وادى النطرون (صور)

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محافظ الإسكندرية يشارك بختام فعاليات «ملتقى لوجوس الأول» لشباب الكنيسة الأرثوذكسية فى وادى النطرون (صور) محافظ الإسكندرية يشارك بختام فعاليات «ملتقى لوجوس الأول» لشباب الكنيسة الأرثوذكسية فى وادى النطرون (صور)

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شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في حفل ختام فعاليات «ملتقى لوجوس الأول» لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برعاية وحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس والذي يحمل عنوان «التمتع بالجذور 2021»، بمشاركة 200 شاب وفتاة من مختلف إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل .

كما حضر الختام، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والإعلامية دينا عبدالكريم عضو مجلس النواب، وعدد من كبار المسئولين بالدولة.

وقال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الملتقى الذي يشارك فيه 200 من شباب مصر من كل أنحاء الجمهورية، يهدف إلى ترسيخ الانتماء لدى شبابنا وتمتعهم بجذورهم وذلك من خلال العديد من المحاضرات والندوات والزيارات الوطنية والكنسية والسياحية، بالإضافة إلى لقاءات مع بعض القيادات والشخصيات العامة المصرية مما سيكون له عظيم الأثر في نفوس جميع المشاركين ورفع درجة الوعي الوطني لإعداد شباب واع قادر على تحمل المسئولية ومشاركا إيجابيا في تنمية وطننا الغالي.

ووجه البابا الشكر للرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، على إيمانه الشديد بالشباب المصري، مؤكدا أن حضور المسئولين لفعاليات الملتقى يعكس إيمان الدولة المصرية بالشباب، ويوضح معالم الجمهورية الجديدة التي نحن بصددها الآن، ويشغل شبابنا مكانة مهمة في مراحل الوصول لهذه الجمهورية التي تعد بمثابة الانطلاق نحو مستقبل مشرق لبلدنا.

محافظ الإسكندرية يشارك بختام فعاليات «ملتقى لوجوس الأول» لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى وادى النطرون (صور)
محافظ الإسكندرية يشارك بختام فعاليات «ملتقى لوجوس الأول» لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى وادى النطرون (صور)

المصرى اليوم

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