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«شرطة المرور»: ضبط 5081 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

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«شرطة المرور»: ضبط 5081 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة «شرطة المرور»: ضبط 5081 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.. وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 5081 مخالفة مرورية متنوعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الأثنين: «تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5081) مخالفة مرورية متنوعة».

وأضافت: «من بينها المخالفات (2232) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(165) مخالفة السير بدون تراخيص، و(28) مخالفة موقف عشوائى، و(37) مخالفة شروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية»

المصرى اليوم

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