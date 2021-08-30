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إزالة ورم بِقَاعِ الجمجمة يُعيد "الإبصار" لطفل بمجمع الملك فيصل بالطائف

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عملية ناجحة.. الأولى من نوعها بالمجمع واستمرت 7 ساعات

إزالة ورم بِقَاعِ الجمجمة يُعيد

نجح فريق متكامل بمجمع الملك فيصل بالطائف، في كشف أسباب تراجع النظر لدى أحد الأطفال بشكل متلاحق على مدار شهرين.

بدأت القصة عندما راجعت أسرة الطفل البالغ من العمر 9 سنوات، أطباء العيون نتيجة شكوى من الطفل بعدم قدرته على الرؤية بشكل جيد، وأصبح الأمر يتضاعف يومًا بعد آخر، وبعد الفحوصات الأولية أحال أطباء العيون الطفل إلى جراحة المخ والأعصاب كون وظائف العيون طبيعية.. وعلى الفور أجرى الفريق فحوصات متقدمة، واتضح وجود "ورم" بقاع الجمجمة، متصل بالغدة النخامية.

وأشار المتحدث الرسمي بـ"صحة الطائف" سراج الحميدان، إلى أن الفريق الجراحي للمخ والأعصاب قام بالتدخل جراحيًّا في عملية استمرت 7 ساعات لإزالة الورم؛ على الرغم من خطورة الوضع.. وتكللت بالنجاح؛ لافتًا إلى أن الطفل غادر المستشفى بعد 11 يومًا بصحة جيدة، وتحسن كبير في النظر. ومن المتوقع أن يعود إلى طبيعته خلال الفترة القادمة بإذن الله.

وأكد "الحميدان" أن هذه العملية تُعد الأولى من نوعها في المجمع.

تجدر الإشارة إلى أن المجمع يُعد الأكبر من نوعه في الطائف؛ حيث يضم 800 سرير، ومجهز بأحدث التجهيزات الطبية والكوادر المؤهلة المتخصصة في كل المجالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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