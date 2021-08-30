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تذبذب مائل للارتفاع.. في وعالميا صباح اليوم الاثنين 30 أغسطس 2021

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تذبذب مائل للارتفاع.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 30 أغسطس 2021 تذبذب مائل للارتفاع.. في وعالميا صباح اليوم الاثنين 30 أغسطس 2021

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شهدت أسعار الذهب مع عودة التداول، صباح اليوم الاثنين، 30 أغسطس 2021، حالة من التذبذب في نطاق ضيق، وذلك بعد حالة الاستقرار عند الارتفاع التي شهدتها أسعار الذهب عالميا، ومحليا، خلال يومى السبت والأحد.

ويتأثر سعر الذهب في بالسعر عالميا والذي حقق قفزة كبيرة قبل اغلاق التداول يوم الجمعة الماضية، ووصل سعر الذهب عيار 21 قيراط في السوق المحلي إلى 792 جنيها بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر في سوق الذهب محليا.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح الاثنين، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا تراوح بين 903 و905 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر تراوح بين 790 و792 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا تراوح بين 677 و679 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب تراوح ما بين 6320 و6328 جنيها، ويتوقع الخبراء تغيرات جديدة فى الأسعار خلال اليوم .

شهد سعر الذهب عالميا حالة من التذبذب في نطاق ضسق مائل للارتفاع، حيث بدأ التداول عند الأسعار المرتفعة ولكنه ما لبث أن تراجع مع اتجاه المستثمرين للبيع للاستفادة بارتفاع السعر، حيث بدأ التداول عند سعر 1823.29 دولارا للأوقية ثم انخفض إلى سعر 1812.69 دولارا للأوقية ولكنه عاد ارتفع قليلا مع انخفاض وتيرة البيع وبدأ البعض فى الشراء حيث يتأثر المعدن الأصفر في البورصة حاليا بالعرض والطلب.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في أسواق المال العالمية والمحلية اليوم 801.07 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,814.02 $ .

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المصرى اليوم

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