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البحرين تُدين الهجوم الحوثي الإرهابي على قاعدة "العند" العسكرية

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البحرين تُدين الهجوم الحوثي الإرهابي على قاعدة "العند" العسكرية البحرين تُدين الهجوم الحوثي الإرهابي على قاعدة "العند" العسكرية
أكدت تضامنها مع اليمن في جهودها الرامية لاستعادة الشرعية

البحرين تُدين الهجوم الحوثي الإرهابي على قاعدة

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها للهجوم الذي شنته جماعة الحوثي الإرهابية على قاعدة "العند" العسكرية في الجمهورية اليمنية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، تضامن مملكة البحرين مع اليمن في جهودها الرامية لاستعادة الشرعية وتحرير المحافظات اليمنية من قبضة الجماعة الحوثية؛ مؤكدة أن هذه الاعتداءات الآثمة التي ترتكبها جماعة الحوثي الإرهابية تتعارض مع كل القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، وتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعبّرت عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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