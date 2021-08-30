أخبار عاجلة

بالفيديو: تامر حسني يشبه مشوار حياته بهدف في الدوري الإسباني -
ضبط 7 أطنان مخللات وزيت زيتون منتهية الصلاحية بالعريش -
مناقشة تحديث المخطط الاستراتيجي لمحافظة كفر الشيخ -
«المستوردين» تطالب «الجمارك» بتمثيلها باللجان الجمركية -
بدء التطعيم ضد كورونا بجامعة كفرالشيخ -
«داعواتكم ».. هاني سرحان يعلن إصباته بفيروس كورونا -
ملتقى الإسكندرية المسرحي يعلن أعضاء لجنة تحكيم دورته الثانية -
إيران: التدخل الخارجي في أفغانستان مصيره الفشل.. وتجويع بنجشير يتعارض مع القوانين -
ماريمبا نسمة عبدالعزيز بمسرح النافورة الجمعة -
«وحشتينى أوي».. هند صبري تحيى الذكرى الـ87 لميلاد رجاء الجداوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تطوير" للمباني تُنهي أعمال الصيانة بمشروعات وزارة التعليم المتعثرة والمسندة لها بالمناطق

Print
"تطوير" للمباني تُنهي أعمال الصيانة بمشروعات وزارة التعليم المتعثرة والمسندة لها بالمناطق "تطوير" للمباني تُنهي أعمال الصيانة بمشروعات وزارة التعليم المتعثرة والمسندة لها بالمناطق
انتهت من تنفيذ 79 مبنى وتوفر مقاعد دراسة لـ57 ألفًا بتكلفة إجمالية بلغت 35 مليون ريال

انتهت شركة "تطوير" للمباني TBC المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، من توريد الأثاث المدرسي وتركيبه لـ53 مشروعًا من مشروعات وزارة التعليم المتعثرة والمسندة إلى شركة "تطوير" للمباني.

ويبلغ عدد مشاريع وزارة التعليم المتعثرة والمسندة إلى شركة "تطوير" للمباني التي انتهت من تنفيذها، 79 مبنى، توفر مقاعد دراسة لـ57 ألف طالب وطالبة، بتكلفة إجمالية، بلغت 35 مليون ريال.

وعلى صعيد الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ورّدت شركة TBC للمستودعات أكثر من65 ألف مكيف.

كما انتهت إدارة الصيانة بشركة TBC من صيانة أكثر من 18 ألف كرسي وطاولة في مدارس وزارة التعليم التي تتولى أعمال تشغيلها وصيانتها؛ لاستقبال العام الدراسي الجديد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خطة تطويرية تستهدف مرافق "جزيرة المرجان" في الشرقية

خطة تطويرية تستهدف مرافق "جزيرة المرجان" في الشرقية

"الشدي": سببان لارتفاع أسعار الأدوية والمنتجات في الصيدليات

"الشدي": سببان لارتفاع أسعار الأدوية والمنتجات في الصيدليات

سباقات الماراثون.. ثقافة مليئة بالتفاصيل التراثية يتميز بها أهالي تبوك

سباقات الماراثون.. ثقافة مليئة بالتفاصيل التراثية يتميز بها أهالي تبوك

خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 2742 إصابة جديدة و17 وفاة بكورونا

خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 2742 إصابة جديدة و17 وفاة بكورونا