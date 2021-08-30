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"برقيتان" من خادم الحرمين وولي العهد الى "ملك ماليزيا"

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"برقيتان" من خادم الحرمين وولي العهد الى "ملك ماليزيا" "برقيتان" من خادم الحرمين وولي العهد الى "ملك ماليزيا"
أعربا عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه؛ ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للسلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه؛ ملك ماليزيا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب ماليزيا الشقيق، المزيد من التقدم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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