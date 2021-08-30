19 لجنة امتحانية تستقبل طلاب الدور الثاني للثانوية العامة بالمنوفية

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قال أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية إن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تنطلق يوم السبت المقبل طبقا لجدول سير الامتحانات التي اعدته الوزارة .

وأضاف سويد أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بتجهيز عدد 19 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية العشرة بنطاق محافظة المنوفية لاستقبال طلاب الدور الثاني والذي يبلغ عددهم 6467 طالب وطالبة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش عدد 22 استراحة بالإدارات التعليمية العشر لاستضافة المغتربين من الزملاء المنتدبين للإشراف على انتظام العملية الامتحانية من المحافظات الاخرى مشيرا أنه تم توزيع خطابات الندب على جميع الادارات التعليمية والواردة من الوزارة ليتم توزيعها على الزملاء المشاركين في أعمال امتحانات الدور الثاني 2021 .