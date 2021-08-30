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"عسيري": المناعة بعد الإصابة بكورونا غالباً لا تقي من المتحورات

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"عسيري": المناعة بعد الإصابة بكورونا غالباً لا تقي من المتحورات "عسيري": المناعة بعد الإصابة بكورونا غالباً لا تقي من المتحورات
بعد لغط أثارته دراسة غير محكمة.. وقال: لا تغني عن أخذ اللقاح المستحدث

اعتبر استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري؛ أن تكوّن المناعة من بعد الإصابة به، غير كافية في كثير من الحالات ولا تغني عن أخذ اللقاح المستحدث.

وأضاف عسيري؛ أن دراسة غير محكمة عن هذا الموضوع أثارت لغطاً وهي معاكسة لعشرات الدراسات المحكمة، حيث الثابت حتى الآن أن المناعة بعد عدوى كوفيد لا يمكن التنبؤ بها، وفي أحوال كثيرة غير كافية، خاصة ضد المتحورات، بينما المناعة المستحثة باللقاحات مركّزة ومحدّدة وأكثر استدامة وكلتاهما طبيعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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