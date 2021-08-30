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قالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس اليوم بوجود انخفاض نسبي في درجات الحرارة على شمال البلاد وتصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 35 درجة للعظمي اليوم، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد وتصل إلى 45 درجة.

يتوقع أن يكون طقس اليوم شديد الحرارة رطبا على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويكون حارا رطبا في القاهرة الكبرى والوجه البحري ويميل للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، ويستمر الطقس ليلاً معتدل الحرارة رطبا في القاهرة وباقي أنحاء مصر.

تتراوح درجات الحرارة اليوم في مصر للعظمي حسب توقعات الأرصاد الجوية بين 45 درجة في أسوان وإدفو بجنوب الصعيد و31 درجة في السلوم ومطروح.

يظل حالة البحر المتوسط معتدل، ويكون ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين، كما تستمر حالة البحر الأحمر مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف، واتجاه الرياح شمالي غربي على البحرين.

يستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وسرعتها بين 16 و20عقدة.

توقعات درجات الحرارة اليوم في مصر

تكون درجة الحرارة في القاهرة المتوقعة اليوم للعظمي 35 درجة، والصغري 25 درجة، وتنخفض المحسوسة إلى 38 درجة، وفي الإسكندرية 32-25 والمحسوسة 35 درجة.

يتوقع أن تكون درجات الحرارة في الأقصر 43-27، أسوان 45-27، الفيوم 37-26، إدفو 45-27، قنا 42-26، سوهاج 39-24، أسيوط 38-24، بني سويف 37-26 درجة.

وتكون في الوادي الجديد 42-27، المنيا 38-24، سيوة 38-25، حلايب 36-26، أبوسمبل 43-26، شلاتين 40-27 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في طنطا 35-25، المنصورة 36-25، شبين الكوم 36-26، الإسماعيلية 36-26، دمنهور 35-25، مطروح 31-23، السويس 37-25 درجة.

وتكون في طابا 36-25، دمياط 31-25، بورسعيد 31-27، الغردقة 39-29، السلوم 32-24، العريش 32-25، بلطيم 32-25، الطور 37-26، رفح 32-24، شرم الشيخ 40-31 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. انخفاض درجات الحرارة شمالاً وتصل 45 درجة جنوبًا

توقعات حالة الطقس غدًا في مصر

تكون حالة الطقس غدًا قريبة من اليوم في شمالاً بينما تنخفض درجات الحرارة في شمال الصعيد وجنوبه عن اليوم بحوالي درجة واحدة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء على القاهرة والوجه البحري العظمي 36 ودرجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وفى جنوب سيناء 39-42، وفي شمال الصعيد 38-40، وفى جنوب الصعيد 43-45، وفي السواحل الشمالية 31-34 درجة.

تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس خلال الأسبوع

يتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمي والمحسوسة مستقرة من الأربعاء إلى الجمعة وتنخفض السبت، وتكون في القاهرة والوجه البحري من الأربعاء إلى الجمعة 36 درجة للعظمي و38 للمحسوسة، والسبت 35-37درجة، وفي جنوب سيناء من الأربعاء إلى السبت 39-42، وفى السواحل الشمالية من الأربعاء للجمعة 31-34، والسبت 30-33 درجة.

وتكون درجات الحرارة في شمال الصعيد الأربعاء 38-40، وترتفع الخميس والجمعة إلى 39-41 درجة، وتنخفض السبت إلى 37-39 درجة، وفى جنوب الصعيد الأربعاء 44-45، وتكون الخميس والجمعة والسبت 45-46 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا .. انخفاض درجات الحرارة شمالاً وتصل 45 درجة جنوبًا

توقعات أحوال الطقس والبحر في مصر

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