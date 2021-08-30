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طقس حار في شمال سيناء

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طقس حار في شمال سيناء طقس حار في شمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الأثنين، طقس حار خلال ساعات النهار، معتدل الحرارة خلال ساعات الليل، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة وارتفاع نسبة الرطوبة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 21 وحتى 35 درجة، حيث سجلت العريش درجة حرارة ما بين 25 و32 درجة، ورفح ما بين 24 إلى 32 درجة ومدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 21 إلى 35 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية، بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة على استقرار الأحوال الجوية في مختلف مدن المحافظة، وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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