أخبار عاجلة

بالفيديو: تامر حسني يشبه مشوار حياته بهدف في الدوري الإسباني -
ضبط 7 أطنان مخللات وزيت زيتون منتهية الصلاحية بالعريش -
مناقشة تحديث المخطط الاستراتيجي لمحافظة كفر الشيخ -
«المستوردين» تطالب «الجمارك» بتمثيلها باللجان الجمركية -
بدء التطعيم ضد كورونا بجامعة كفرالشيخ -
«داعواتكم ».. هاني سرحان يعلن إصباته بفيروس كورونا -
ملتقى الإسكندرية المسرحي يعلن أعضاء لجنة تحكيم دورته الثانية -
إيران: التدخل الخارجي في أفغانستان مصيره الفشل.. وتجويع بنجشير يتعارض مع القوانين -
ماريمبا نسمة عبدالعزيز بمسرح النافورة الجمعة -
«وحشتينى أوي».. هند صبري تحيى الذكرى الـ87 لميلاد رجاء الجداوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تدريب تحويلي للخريجين علي الحرف اليدوية بشمال سيناء

Print
تدريب تحويلي للخريجين علي الحرف اليدوية بشمال سيناء تدريب تحويلي للخريجين علي الحرف اليدوية بشمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفذ مديرية القوي العاملة بشمال سيناء، عدد من الدورات التدريبية للخريجين على الحرف اليدوية، وذلك ضمن خطة المديرية للعام المالي الجديد 2021/2022.

وأكد محمد سالم مدير عام المديرية،في تصريح له، أن الدورات التدريبية ستعقد في مركز التدريب المهني بديوان عام المديرية بالعريش، حيث تستهدف خريجي الدبلومات الفنية والمعاهد والجامعات، بهدف خلق فرص عمل للشباب.

أضاف سالم، أن الدورات التدريبية تشمل دورات على حرف صيانة الأجهزة المنزلية، وأعمال السباكة الصحية، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، وأعمال النجارة، واللحام، والارابيسك، وخراطة المعادن وتشغيل الماكينات، والتطريز البدوي، وأشغال اليد والخرز، والتفصيل والحياكة، وأعمال الخوص والزخرفة والكروشيه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس وزراء باكستان: الهند تعرقل جهود السلام.. ورغبتنا فى الاستقرار ليس ضعفا

رئيس وزراء باكستان: الهند تعرقل جهود السلام.. ورغبتنا فى الاستقرار ليس ضعفا

وزير الصحة اليمني يعلن الدخول في الموجة الثالثة من كورونا

وزير الصحة اليمني يعلن الدخول في الموجة الثالثة من كورونا

«شاوشانك» و«الهروب الكبير» يعودان إلى الأذهان بعد هروب الأسرى الفلسطينيين (قصة الفيلم)

«شاوشانك» و«الهروب الكبير» يعودان إلى الأذهان بعد هروب الأسرى الفلسطينيين (قصة الفيلم)

بالفيديو: تامر حسني يشبه مشوار حياته بهدف في الدوري الإسباني

بالفيديو: تامر حسني يشبه مشوار حياته بهدف في الدوري الإسباني