تدريب تحويلي للخريجين علي الحرف اليدوية بشمال سيناء

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تنفذ مديرية القوي العاملة بشمال سيناء، عدد من الدورات التدريبية للخريجين على الحرف اليدوية، وذلك ضمن خطة المديرية للعام المالي الجديد 2021/2022.

وأكد محمد سالم مدير عام المديرية،في تصريح له، أن الدورات التدريبية ستعقد في مركز التدريب المهني بديوان عام المديرية بالعريش، حيث تستهدف خريجي الدبلومات الفنية والمعاهد والجامعات، بهدف خلق فرص عمل للشباب.

أضاف سالم، أن الدورات التدريبية تشمل دورات على حرف صيانة الأجهزة المنزلية، وأعمال السباكة الصحية، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، وأعمال النجارة، واللحام، والارابيسك، وخراطة المعادن وتشغيل الماكينات، والتطريز البدوي، وأشغال اليد والخرز، والتفصيل والحياكة، وأعمال الخوص والزخرفة والكروشيه.