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تقارير: هاتف "آيفون 13" المرتقب سيحتوي على تقنية اتصالات فريدة من نوعها

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تقارير: هاتف "آيفون 13" المرتقب سيحتوي على تقنية اتصالات فريدة من نوعها تقارير: هاتف "آيفون 13" المرتقب سيحتوي على تقنية اتصالات فريدة من نوعها

تقارير: هاتف

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن هاتف "آيفون 13" المرتقب، سيحتوي على تقنية اتصالات فريدة من نوعها.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن هاتف "آيفون 13" المرتقب سيحتوي على تقنية الاتصالات بالأقمار الصناعية، غير المستخدمة بكثرة في الهواتف الذكية.

وأشار التقرير إلى أن شركة "أبل" الأمريكية أضافت شريحة "كوالكوم إكس 60" الجديدة من نوعها، والتي تتيح الاتصال عبر الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض.

ومن المحتمل أن تتوافق هواتف "آيفون 13" للعمل على خدمة "ستارلينك" للإنترنت، التي سبق أن قدّمها رجل الأعمال الأمريكي "إيلون موسك"، على أنها خدمة بديلة لنقل الإنترنت؛ لتجنب المخاطر الشائعة للإنترنت المرتبطة بالخصوصية.

ويوجد أيضًا شركات أخرى منافسة لـ"ستارلينك"، مثل شركات "هوغسينت"، و"أون ويب"، و"إمارسات"، للاندماج مع خدمات الجيل الخامس للاتصالات الأرضية الجديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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