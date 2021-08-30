أخبار عاجلة

خطة تطويرية تستهدف مرافق "جزيرة المرجان" في الشرقية -
"الشدي": سببان لارتفاع أسعار الأدوية والمنتجات في الصيدليات -
أمها لسه بتبكى على الشط ???? البحث مستمر عن طالبة بنى سويف الغارقة لسابع يوم -
بث مباشر ..فرحة عارمة بقرية الشامية بعد عودة الطفل المختطف في اسيوط -
روسيا: «كوفيد جلوبولين» أول عقار مناعي يخضع حاليا للتجارب السريرية لمواجهة كورونا -
نيوزلاندا تخفف القيود الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا -
تركيا تشدد إجراءات مواجهة كورونا: فحص أسبوعي لغير المطعمين -
الرئيس الباكستاني في «يوم الشهيد»: «سنظل ندافع عن كشمير» -
انبي يعلن عن ثاني صفقاته الصيفية -
العسال: إبراهيم عيسى لم يخطئ وبيان الأهلي يثير فتنة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العمري" مديرًا للعلاقات العامة في "واس"

Print
"العمري" مديرًا للعلاقات العامة في "واس" "العمري" مديرًا للعلاقات العامة في "واس"

أصدر الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة ووكالة الأنباء الدكتور فهد بن حسن آل عقران، قرارًا بتكليف عبدالوهاب العمري مديرًا للعلاقات العامة بالوكالة.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الأداء الاتصالي والإعلامي والتسويقي لأعمال الوكالة، لتعزيز دورها الإعلامي مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ويُعد "العمري" من الكفاءات الوطنية الطموحة، ولديه خبرات مهنية في قطاع التواصل والإعلام والعلاقات العامة؛ حيث عمل في عدد من الجهات أبرزها أمانة اللجنة الإعلامية بمجموعة العشرين G20، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11407.91 نقاط

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11407.91 نقاط

الأسهم السعودية تسجل أعلى إغلاق منذ 2008

الأسهم السعودية تسجل أعلى إغلاق منذ 2008

غرفة الرياض: السعودية أصبحت أحد أكبر الأسواق العالمية بالتجارة الإلكترونية

غرفة الرياض: السعودية أصبحت أحد أكبر الأسواق العالمية بالتجارة الإلكترونية

السعودية.. تدشين نظام إلكتروني للرقابة على المستودعات الحكومية قريباً

السعودية.. تدشين نظام إلكتروني للرقابة على المستودعات الحكومية قريباً