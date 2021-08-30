"العمري" مديرًا للعلاقات العامة في "واس"

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أصدر الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة ووكالة الأنباء السعودية الدكتور فهد بن حسن آل عقران، قرارًا بتكليف عبدالوهاب العمري مديرًا للعلاقات العامة بالوكالة.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الأداء الاتصالي والإعلامي والتسويقي لأعمال الوكالة، لتعزيز دورها الإعلامي مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ويُعد "العمري" من الكفاءات الوطنية الطموحة، ولديه خبرات مهنية في قطاع التواصل والإعلام والعلاقات العامة؛ حيث عمل في عدد من الجهات أبرزها أمانة اللجنة الإعلامية بمجموعة العشرين G20، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والخاصة.