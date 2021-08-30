خير رفيق وشريك لبناء الاشتراكية .. رسالة الصين إلى كوبا لبحث التعاون بين البلدين

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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في محادثة هاتفية مع الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، إن الصين مستعدة للمضي مع كوبا في بناء الاشتراكية وأن تكونا خير شريك في متابعة التنمية المشتركة.

وحسب وكالة شينخوا الصينية، ذكر الرئيس شي أن الصين مستعدة للتعاون مع كوبا لتكونا خير نموذج في المعركة ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) وخير رفيق في التنسيق الإستراتيجي.

وتسلمت كوبا، السبت، إمدادات طبية تبرعت بها الحكومة الصينية لمساعدتها على مكافحة انتشار كورونا (كوفيد-19)، في الوقت الذي يواجه فيه البلد أكبر ارتفاع في الإصابات والوفيات وفي الحالات التي تتلقى العلاج.

وتضم الإمدادات الطبية أدوات الاختبار السريع لفيروس كورونا وقفازات طبية، كما وفرت الصين أجهزة التنفس الصناعي ومكثفات الأكسجين.

وقال السفير الصيني لدى كوبا، ما هوي، خلال حفل التسليم الذي عقد في مطار خوسيه مارتي الدولي: «إن الصين وكوبا أعربتا عن تضامنهما ودعمهما المشترك لبعضهما في مكافحة جائحة كورونا، وهو ما يعكس الروابط القوية بين الدولتين وكذلك الجهود المبذولة لتطبيق مفهوم مجتمع مشترك للبشرية».