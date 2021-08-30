أخبار عاجلة

خطة تطويرية تستهدف مرافق "جزيرة المرجان" في الشرقية -
"الشدي": سببان لارتفاع أسعار الأدوية والمنتجات في الصيدليات -
أمها لسه بتبكى على الشط ???? البحث مستمر عن طالبة بنى سويف الغارقة لسابع يوم -
بث مباشر ..فرحة عارمة بقرية الشامية بعد عودة الطفل المختطف في اسيوط -
روسيا: «كوفيد جلوبولين» أول عقار مناعي يخضع حاليا للتجارب السريرية لمواجهة كورونا -
نيوزلاندا تخفف القيود الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا -
تركيا تشدد إجراءات مواجهة كورونا: فحص أسبوعي لغير المطعمين -
الرئيس الباكستاني في «يوم الشهيد»: «سنظل ندافع عن كشمير» -
انبي يعلن عن ثاني صفقاته الصيفية -
العسال: إبراهيم عيسى لم يخطئ وبيان الأهلي يثير فتنة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

خير رفيق وشريك لبناء الاشتراكية .. رسالة الصين إلى كوبا لبحث التعاون بين البلدين

Print
خير رفيق وشريك لبناء الاشتراكية .. رسالة الصين إلى كوبا لبحث التعاون بين البلدين خير رفيق وشريك لبناء الاشتراكية .. رسالة الصين إلى كوبا لبحث التعاون بين البلدين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في محادثة هاتفية مع الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، إن الصين مستعدة للمضي مع كوبا في بناء الاشتراكية وأن تكونا خير شريك في متابعة التنمية المشتركة.

وحسب وكالة شينخوا الصينية، ذكر الرئيس شي أن الصين مستعدة للتعاون مع كوبا لتكونا خير نموذج في المعركة ضد (كوفيد-19) وخير رفيق في التنسيق الإستراتيجي.

وتسلمت كوبا، السبت، إمدادات طبية تبرعت بها الصينية لمساعدتها على مكافحة انتشار كورونا (كوفيد-19)، في الوقت الذي يواجه فيه البلد أكبر ارتفاع في الإصابات والوفيات وفي الحالات التي تتلقى العلاج.

وتضم الإمدادات الطبية أدوات الاختبار السريع لفيروس كورونا وقفازات طبية، كما وفرت الصين أجهزة التنفس الصناعي ومكثفات الأكسجين.

وقال السفير الصيني لدى كوبا، ما هوي، خلال حفل التسليم الذي عقد في مطار خوسيه مارتي الدولي: «إن الصين وكوبا أعربتا عن تضامنهما ودعمهما المشترك لبعضهما في مكافحة جائحة كورونا، وهو ما يعكس الروابط القوية بين الدولتين وكذلك الجهود المبذولة لتطبيق مفهوم مجتمع مشترك للبشرية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نيوزلاندا تخفف القيود الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

نيوزلاندا تخفف القيود الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

القوات الخاصة في غينيا تعتقل رئيس البلاد وتعلن تعطيل الدستور وحل الحكومة، تعليق ابراهيم إدريس سليمان

القوات الخاصة في غينيا تعتقل رئيس البلاد وتعلن تعطيل الدستور وحل الحكومة، تعليق ابراهيم إدريس سليمان

طلب إحاطة يطالب الحكومة بالتصدي لظاهرة بث قنوات إعلانات مضللة لوظائف وسحر وشعوذة

طلب إحاطة يطالب الحكومة بالتصدي لظاهرة بث قنوات إعلانات مضللة لوظائف وسحر وشعوذة

«طالبان»: إعلان الحكومة الأفغانية قريبًا بعد السيطرة على «بنجشير».. و«مسعود»: «أنا بخير»

«طالبان»: إعلان الحكومة الأفغانية قريبًا بعد السيطرة على «بنجشير».. و«مسعود»: «أنا بخير»