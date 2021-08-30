تحذير هام من الصحة المصاب بدلتا يصيب 4 أشخاص آخرين

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خطة تطويرية تستهدف مرافق "جزيرة المرجان" في الشرقية
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:08 مساءً
"الشدي": سببان لارتفاع أسعار الأدوية والمنتجات في الصيدليات
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:08 مساءً
أمها لسه بتبكى على الشط ???? البحث مستمر عن طالبة بنى سويف الغارقة لسابع يوم
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:07 مساءً
بث مباشر ..فرحة عارمة بقرية الشامية بعد عودة الطفل المختطف في اسيوط
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:07 مساءً
روسيا: «كوفيد جلوبولين» أول عقار مناعي يخضع حاليا للتجارب السريرية لمواجهة كورونا
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:02 مساءً
نيوزلاندا تخفف القيود الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:02 مساءً
تركيا تشدد إجراءات مواجهة كورونا: فحص أسبوعي لغير المطعمين
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:02 مساءً
الرئيس الباكستاني في «يوم الشهيد»: «سنظل ندافع عن كشمير»
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:02 مساءً
انبي يعلن عن ثاني صفقاته الصيفية
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:01 مساءً
العسال: إبراهيم عيسى لم يخطئ وبيان الأهلي يثير فتنة
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:01 مساءً
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تحذير هام من الصحة المصاب بدلتا يصيب 4 أشخاص آخرين
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 30 أغسطس 2021 09:00 صباحاً
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