مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل

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كشفت مصادر سياحية بالبحر الأحمر أن مطار مرسى علم الدولي سيستقبل أولى الرحلات الألمانية بداية من السبت المقبل بمعدل 6 رحلات أسبوعيا بعد انقطاع متذ انتشار فيروس كورونا العام الماضي، ومن المقرر ارتفاع المعدلات للرحلات الألمانية بنهاية سبتمبر المقبل.

وقال الخبير السياحى أبوالحجاج العماري إن الجداول الواردة عن الرحلات الألمانية سوف يستقبل مطار مرسى علم أول رحلتين من ألمانيا يوم السبت المقبل، ورحلتين يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر، ورحلتين يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر.

كان مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر قد استقبل جنة فنية ألمانية لمتابعة ومراجعة الإجراءات الأمنية والسلامة التأمينية وأساليب الحماية والوقاية الصحية والاحترازية المتبعة على الوافدة القادمة إلى المطار، استعدادا لوصول أولى الرحلات السياحية الألمانية إلى منتجعات مرسى علم خلال الفترة المقبلة.

واكدت مصادر ملاحية بالمطار أن المطار حصل على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات خلال الربع الأول من العام الجاري وأن لجنة وزارية من وزارتي الصحة والطيران قامت بالتفتيش على الإجراءات الأمنية والتأمينية والأساليب الصحية والوقائية التي تتبعها السلطات بمطار مرسى علم الدولي، مع بدء زيادة الحركة السياحية الوافدة.