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إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم

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إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم

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يعقد الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب مؤتمره العام الرابع عشر بمدينة الغردقة، الاثنين، بمشاركة وفود من اتحادات عمالية عربية واتحادات مهنية عمالية، وممثلي منظمات عربية وعالمية.

وينتخب المؤتمر قيادة جديدة تقود الاتحاد خلال الخمس سنوات المقبلة تتمثل في رئيس للمجلس المركزي، وأمين عام، ونائب ومساعدين للأمين العام وأمانة عامة، ويشمل المؤتمر جلسة افتتاحية تتضمن كلمات رئيس المجلس المركزي، والأمين العام وممثلي منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ومنظمة الوحدة النقابية الإفريقية والاتحاد العالمي للنقابات، وراعي المؤتمر.

ويتضمن جدول الأعمال أيضا جلسات إجرائية أو تنظيمية تتضمن انتخاب هيئة المؤتمر، واعتماد العضوية، وتشكيل لجنتي التنظيم والصياغة، والتصديق على قرارات دورات المجلس المركزي العادية والطارئة للدورة الدستورية النقابية بين المؤتمرين العامين الثالث عشر والرابع عشر.

كما يتضمن جدول الأعمال ثم مناقشة تقرير نشاط الأمانة العامة 2020-2021، والتطرق للنواحي المالية والتوجهات الدستورية للدورة النقابية المستقبلية القادمة، وانتخاب لجنتي العضوية، والرقابة المالية واعتماد أعضاء المجلس المركزي الجديد وما يستجد من أعمال، وتكريم الأمين العام السابق وانتخاب أمين عام وأمانة عامة جديدة ثم القرارات والبيان الختامي.

ويناقش المؤتمر مجموعة من الملفات والقضايا التي تخص عالم العمل والعمال خاصة البطالة والتشغيل، وتداعيات الاحتلال الإسرائيلي على العمال العرب بالأراضي العربية المحتلة، وآثار على العمال العرب ودور النقابات العمالية خلال المرحلة المقبلة لمواجهة كافة التحديات خاصة التي تمس حقوق العمال المشروعة وتهدد الوطن وسلامة أراضيه.

المصرى اليوم

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