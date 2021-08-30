أخبار عاجلة

القنفذة : ضبط شخص بحوزته 56 كلجم من الحشيش المخدر -
استنفار أمني في إسرائيل بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين -
سباقات الماراثون.. ثقافة مليئة بالتفاصيل التراثية يتميز بها أهالي تبوك -
خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 2742 إصابة جديدة و17 وفاة بكورونا -
زعيم الانقلابيين في غينيا يتعهّد بتشكيل حكومة وحدة وطنية -
"نعارض الانقلاب".. روسيا تطالب بإطلاق سراح الرئيس الغيني فوراً -
بالصور والفيديو.. أمطار وسيول على "وادي الفرع" جنوب المدينة المنورة -
تفاصيل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة -
ابن مدير سابق لنادي هليوبوليس يكشف مفاجأة عن هجرة أسرة يهودية مصرية إلى أمريكا -
«فيفا» يحقق فى واقعة تعليق مباراة الأرجنتين والبرازيل ويحدد موعد جديد فى وقت لاحق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"السديس" يلتقي وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والقيادات بوكالة المسجد النبوي

Print
"السديس" يلتقي وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والقيادات بوكالة المسجد النبوي "السديس" يلتقي وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والقيادات بوكالة المسجد النبوي
أكّد أهمية تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصلين والزائرين

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين والشؤون العلمية والتوجيهية الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، وعدداً من القيادات بوكالة المسجد النبوي.

وفي بداية اللقاء رحّب السديس بالجميع، شاكراً لهم جهودهم المبذولة في خدمة المسجد النبوي وقاصديه، حاثاً الجميع على بذل المزيد والتفاني والإخلاص والارتقاء بالأعمال المقدمة بالمسجد النبوي، كما استعرض خطط الوكالة لعام 1443هـ.

وأكّد خلال اللقاء أهمية تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصلين والزائرين في المسجد النبوي، واستمرار وتيرة العمل الدؤوب وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة لزوّار مسجد رسول الله -عليه الصلاة والسلام-.

وشدّد الرئيس العام على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في الحفاظ على صحة وسلامة جميع الزائرين وتوفير البيئة الصحية والآمنة لتأديتهم عباداتهم ومناسكهم بيسر وسهولة.

وفي نهاية اللقاء، سأل الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الله -عزّ وجلّ- لهم التوفيق والسداد لخدمة المسجد النبوي، وتقديم كل الخدمات اللازمة للمُصلين والزوّار، وذلك تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سباقات الماراثون.. ثقافة مليئة بالتفاصيل التراثية يتميز بها أهالي تبوك

سباقات الماراثون.. ثقافة مليئة بالتفاصيل التراثية يتميز بها أهالي تبوك

خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 2742 إصابة جديدة و17 وفاة بكورونا

خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 2742 إصابة جديدة و17 وفاة بكورونا

زعيم الانقلابيين في غينيا يتعهّد بتشكيل حكومة وحدة وطنية

زعيم الانقلابيين في غينيا يتعهّد بتشكيل حكومة وحدة وطنية

"نعارض الانقلاب".. روسيا تطالب بإطلاق سراح الرئيس الغيني فوراً

"نعارض الانقلاب".. روسيا تطالب بإطلاق سراح الرئيس الغيني فوراً