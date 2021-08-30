وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر

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اختتم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار زيارته لمحافظة الأقصر، بتفقد طريق الكباش ومعبدالأقصر، للوقوف على آخر مستجدات أعمال تطويره وتجهيزه، والموقف التنفيذي لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين به، تمهيدا لافتتاحه في احتفالية كبرى سيتم إقامتها بالأقصر.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات، ومحمد عبدالبديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا.

وخلال الجولة وجه وزير السياحة والآثار بضرورة تحديث نظام الإضاءة بالطريق وتدعيم مسار الزيارة باللوحات الإرشادية والتعريفية لتعطي للزائر فكرة توضيحية عن الطريق الأثري وتاريخه وأعمال الحفائر به، مع الاستمرار في أعمال الترميم والحفائر ورفع كفاءة الخدمات المقدمة على طول الطريق لإتاحته لجميع الزائرين من المصريين والسائحين، خاصة لكبار السن وذوي الهمم.

يذكر أن مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش بالأقصر يُعد من أهم المشروعات الأثرية التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليًا، ويهدف لتحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم من خلال ربط معابد الكرنك ومعبدالأقصر ومعبدموت، وأطلال طبية القديمة الجاري الكشف عنها في منطقة نجع أبوعصبة مع طريق المواكب الكبرى.