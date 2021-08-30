أخبار عاجلة

ابن مدير سابق لنادي هليوبوليس يكشف مفاجأة عن هجرة أسرة يهودية مصرية إلى أمريكا -
«فيفا» يحقق فى واقعة تعليق مباراة الأرجنتين والبرازيل ويحدد موعد جديد فى وقت لاحق -
أنقذوا 3 موظفين ووفاة الرابع.. الحماية المدنية تسيطر على حريق بشركة «إعلانات» بالعجوزة -
بالفيديو.. مسلحو طالبان يسيطرون على ضريح "أسد بنجشير" -
قائد المقاومة الأفغانية يؤكد استمرار القتال ضد "طالبان" -
السبب فتاة.. رئيس الوزراء الصومالي يعزل مدير المخابرات -
مكة.. إنقاذ حياة طبيب "خمسيني" من ارتجاع وتهتك صمامات وشرايين القلب -
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11407.91 نقاط -
"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية على المدينة -
الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة 50% وهذه قائمة الأماكن الشاغرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر

Print
وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار زيارته لمحافظة الأقصر، بتفقد طريق الكباش ومعبدالأقصر، للوقوف على آخر مستجدات أعمال تطويره وتجهيزه، والموقف التنفيذي لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين به، تمهيدا لافتتاحه في احتفالية كبرى سيتم إقامتها بالأقصر.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات، ومحمد عبدالبديع رئيس الإدارة المركزية لآثار العليا.

وخلال الجولة وجه وزير السياحة والآثار بضرورة تحديث نظام الإضاءة بالطريق وتدعيم مسار الزيارة باللوحات الإرشادية والتعريفية لتعطي للزائر فكرة توضيحية عن الطريق الأثري وتاريخه وأعمال الحفائر به، مع الاستمرار في أعمال الترميم والحفائر ورفع كفاءة الخدمات المقدمة على طول الطريق لإتاحته لجميع الزائرين من المصريين والسائحين، خاصة لكبار السن وذوي الهمم.

يذكر أن مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش بالأقصر يُعد من أهم المشروعات الأثرية التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليًا، ويهدف لتحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم من خلال ربط معابد الكرنك ومعبدالأقصر ومعبدموت، وأطلال طبية القديمة الجاري الكشف عنها في منطقة نجع أبوعصبة مع طريق المواكب الكبرى.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ابن مدير سابق لنادي هليوبوليس يكشف مفاجأة عن هجرة أسرة يهودية مصرية إلى أمريكا

ابن مدير سابق لنادي هليوبوليس يكشف مفاجأة عن هجرة أسرة يهودية مصرية إلى أمريكا

هل يرحل حسام البدري عن تدريب منتخب مصر؟ أسامة عرابي يرد

هل يرحل حسام البدري عن تدريب منتخب مصر؟ أسامة عرابي يرد

فيديو لص جوالات بمصر.. شاهد لحظة سقوطه بأيدي الناس

فيديو لص جوالات بمصر.. شاهد لحظة سقوطه بأيدي الناس

نائب: زيارة وزير السياحة السعودي للمتحف المصري تجذب السياحة العربية لمصر

نائب: زيارة وزير السياحة السعودي للمتحف المصري تجذب السياحة العربية لمصر