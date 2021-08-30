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تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة

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تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة

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كشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، عن مفاوضات الأهلي، للتعاقد مع أحمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال تامر النحاس، في تصريحات تلفزيونية :«الأهلي يفاوض أحمد شريف مهاجم وادي دجلة، للتعاقد معه في الصيف الجاري، لو نجح الفريق الأحمر في التعاقد معه سيكون إضافة قوية لهجوم الفريق، فهو مستقبل الكرة المصرية»، مشيرًا :«اللاعب يشبه في أداءه أحمد حسام ميدو، نجم ومنتخب الأسبق».

وأضاف :«أحمد شريف، لو استمر على هذا المستوى من الممكن أن يسافر ويخوض تجربة الاحتراف الأوروبي، ويكرر نفس تجربة ميدو، خاصة أنه يمتلك قدرات بدنية وفنية تؤهله على النجاح مع أي نادٍ يلعب له».

وأشار :«مروان محسن لم يفسخ تعاقده مع الأهلى حتى الأن وقلة نسبة مشاركته في الموسم الحالى مؤشر لزيادة نسبة رحيله، مشيرًا :»إذا انتقل مروان محسن لنادي ليس جماهيرى سينافس على هداف البطولة«.

المصرى اليوم

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