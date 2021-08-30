بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة للمطرب محمد رشاد، بعد إيقاف طليقته الإعلامية مي حلمي عن العمل وإحالتها للتحقيق، بسبب حلقتها المثيرة للجدل، أمس، ببرنامجها «الحكم» على قناة الحدث، والتي استضافت خلالها لاعب الزمالك السابق أحمد صالح، الذي اضطر بسبب أسلوبها للانسحاب من الحلقة.

ونشر «فلوكس» صورة للمطرب محمد رشاد عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «في زمن الحساب والأحكام الخاطئة الدائمة على كل حاجة بلا أي حقيقة، ده كلام كبير أنا نفسي مش فاهمه».

أضاف: «الخلاصة أظن إن هناك الكثير من الناس مدينين للمطرب محمد رشاد بالكثير من الاعتذار وإعلان إنهم كانوا خطأ. ناهية الكلام.. متحكمش على حد وأنت مشفتش السبت. خلص الكلام».

وشهدت الساعات القليلة الماضية مشادة كلامية بين الإعلامية مي حلمي وطليقها المطرب محمد رشاد، وجاء ذلك عبر حساباتهما الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

في البداية سخر محمد رشاد من طليقته بعد إيقافها، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، وعلق قائلاً: «وأنا مش شمتان لكن من حقي أفرح أنك زعلان».

لترد عليه مي من خلال خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» قائلة: «زانق نفسك في أي حاجة، خوديني معاكي لا أموت نفس».