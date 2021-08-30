دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

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وجهت الفنانة دنيا فؤاد انتقادات لاذعة للإعلامية مي حلمي، التي تم إيقافها عن العمل وإحالتها للتحقيق بسبب حلقتها المثيرة للجدل، أمس، ببرنامجها «الحكم» على قناة الحدث، والتي استضافت خلالها لاعب الزمالك السابق أحمد صالح، الذي اضطر بسبب أسلوبها للانسحاب من الحلقة.

وقالت «فؤاد» في منشور لها عبر حاسبها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «حقيقي إحنا بقينا في زمن المسخ على رأي الزعيم عادل إمام، أول مرة اتكلم في حاجة تخص حد، بس بجد مستفزة جدا».

وأضافت: «بلاش تقولوا إعلامية، يا ريت تقولوا (...)، حاجة في منتهى (...) وعدم الاحترام، وطول الوقت إنسانة مستفزة وعايزة تعمل فيها جامدة ومفيش زيها».

وتابعت: «يا سيادة الحكم، أنتي جامدة بس في (..،) والاستفزاز، كفاية بقى مليتوا البلد. تحية للمحترم كابتن أحمد صالح».

وقامت مي حلمي بتجاهل أزمتها، ولم تعلق على قرار إيقافها، وأعلنت سفرها إلى مدينة دبي، بنشر صور لها من المطار عبر «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «ماذا؟ باي باي». وبعدها أغلقت خاصية التعليقات بعد الانتقادات والتعليقات الساخرة من قبل جمهورها ومتابعيها.