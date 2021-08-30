حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كان من الممكن أن يكون مشواره مع كرة القدم أفضل من ذلك.

وقال حمادة أنور، في تصريحات تلفزيونية: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية خالص، وتفكيره ضيعه»، مضيفًا: «شيكابالا عندما كان يلعب في الوصل الإماراتي، ضحى بملايين وظل 6 أشهر لم يمارس كرة القدم، من أجل العودة للزمالك».

وأضاف: «شيكابالا موهبة لا يختلف عليها أحد، ولكنه مشكلته أنه يأخذ قرارات إنفعالية، تؤثر على مشواره الكروي»، مؤكدًا:«شيكابالا، أصبح أيقونة لجماهير نادي الزمالك».

وأشار: «أتوقع أن يتم تخفيض عقوبة شيكابالا إلى 4 أشهر، وهذا أيضا لن يرضي جمهور الزمالك، لأنه كان هناك واقعة مماثلة في الموسم الماضي لمحمود كهربا لاعب الأهلي مع محمد فضل، عضو اتحاد الكرة السابق، وتم التصالح فيها».

يُذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قررت إيقاف محمود عبدالرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.