«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986

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في القاهرة وفى الحادى عشر من يناير 1915ولد الفنان السيد بدير،وكان والده مدرساًللتربية البدنية بمدرسة رقى المعارف الثانوية بجزيرة بدران بشبرا،وقد انضم بدير لفريق التمثيل بالمدرسة،وبدير من رواد الإذاعة والمسرح والسينما ممثلاً وإذاعياً ومخرجاً وكاتباً للسيناريو وقد حصل على البكالوريا عام 1932 ودرس الطب البيطرى وترك مهنة الطب البيطرى واتجه للفن وبدأ مسيرته السينمائية عام 1936 عندما أسند إليه دوراً صغيراً في فيلم (تيتا ووننج) ثم تبعه بفيلم (شىء من لا شىء) فكانت هذه الأدوار الصغيرة بمثابة الإعلان عن مواهبه التي اكتشفها لاحقاً صلاح أبوسيف فطلب منه أن يكتب له سيناريو وحوار أول أفلامه (دائما في قلبى)، وفى 1949 أسند إليه المخرج عباس كامل شخصية عبدالموجود ابن كبير الرحيمية قبلى ثم اتجه إلى الإخراج المسرحى في الخمسينيات وعمل مستشاراً في الإذاعة والتليفزيون وتولى إدارة الهيئة العامة للسينما والمسرح، ومن مسرحياته «حبيبى كوكو ومراتى قمر صناعى والزوج العاشر» وكان بدير قد تزوج مرتين الأولى من ابنة عمه وأنجب منها 3 أولاد وبنتين ثم من الفنانة شريفة فاضل وأنجب منها ولدين استشهد أحدهما في حرب 73، حظى السيد بدير بالكثير من مظاهر التقدير كمؤلف وكاتب سيناريو، ومنها جائزة عن سيناريو فيلم «أنا حرة» و«جعلونى مجرما» ووسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى في 1975،وقد أخرج حوالى 25 فيلماً منها «عمالقة البحار» و«الزوجة العذراء» و«أم رتيبة» وكان آخر فيلم شارك فيه بالتمثيل في 1980فيلم«عمل إيه الحب في بابا»إلى أن توفى«زي النهارده» في 30أغسطس 1986 بقى أن نقول إن من أبناء الفنان القدير الدكتورسعيد السيد بدير العالم مصرى المتخصص في مجال الاتصال بالأقمار الصناعية والمركبات الفضائية والمولود في روض الفرج بالقاهرة في 4 يناير 1944، والذى توفى في 14 يوليو1989 بالإسكندرية في ملابسات مازالت غيرمعروفة وهوخريج الفنية العسكرية وعين ضابطاً في القوات المسلحة حتى صار «عقيد طيار» وتقاعد وهو برتبة عميد طيار بعد حصوله على الدكتوراه من إنجلتراً ثم عمل في أبحاث الأقمار الصناعية في جامعة ألمانية،وحين تعاقد مع عالمين أمريكيين أثار حفيظة الألمان الذين عملوا على مضايقته.