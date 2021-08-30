طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري

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نفي طاهر أبوزيد، أسطورة الأهلي ومصر الكروية ووزير الشباب والرياضة السابق، كل التصريحات المنسوبة إليه على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أزمة مباراة تتويج الزمالك بطلا للدورى.

وقال طاهر أبوزيد: «لم أعلق من قريب أو بعيد على الأحداث التي شهدتها مراسم تتويج الزمالك وكل الكلام المنسوب لى عار تماما من الصحة ولا يوجد لدي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي».

وتابع طاهر أبوزيد: «لم أشاهد مراسم تتويج الزمالك من الأساس ولا أعرف تفاصيل الأزمة التي نشبت وكل ما أثير لا علاقة له بشخصي وأرفض الزج باسمي في مثل هذه الأحداث».

وشدد طاهر أبوزيد في تصريحاته الرسمية على أنه يكن كل التقدير والاحترام إلى كل أفراد المنظومة الرياضية والكروية بداية من د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومرورا بمسئولى اتحاد الكرة وكل الأندية المصرية.