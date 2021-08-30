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حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات

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حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات

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كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، عن موقفه من خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة.

وقال حمادة أنور، في تصريحات تلفزيونية: «بنسبة كبيرة لن أترشح في إنتخابات الزمالك المقبلة، لأني أرغب في العودة لعملي الإداري مرة أخرى داخل الملعب، من الممكن أن تكون هناك تجربة جديدة مع أحد الأندية خلال الفترة المقبلة».

وأوضح: «لم يعرض على تولي منصب مدير الكرة في نادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، الأمور لا يعدو كونه كلام في وسائل الإعلام فقط».

وعن رأبه في تعيين شيكابالا، مديرًا للكرة بالزمالك خلال فترة إيقافه، قال: «لا أفضل أن يخوض شيكابالا تلك التجربة، لأنها ستأخذه من تركيزه وتدريبه، خاصة أنه لو تم تخفيف العقوبة، يجب أن يكون اللاعب متواجدًا في الملعب».

المصرى اليوم

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