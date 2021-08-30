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حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان

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حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان

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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة السابق، أن سوء التنظيم هو سبب أزمة تسليم درع الدوري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال حمادة أنور، في تصريحات تلفزيونية: «سوء التنظيم هو سبب الأزمة التي حدثت عقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي، أثناء تسليم درع الدوري للفريق الأبيض»، مضيفًا: «كان من الأفضل أن يتولى اتحاد الكرة تنظيم المباراة وينم نقلها إلى ملعب أخر بدلاً من بتروسبورت بالاتفاق مع البنك الأهلي صاحب المباراة، خاصة أن المباراة كانت تحصيل حاصل للفريقان».

وقال حمادة أنور في تصريحات تلفزيونية: «المباراة كانت تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة في كثير من البلدان، خاصة أنه سيتم تسليم درع الدوري، لذلك كان من الأفضل أن يتم إقامتها على ملعب كبير».

وأضاف أن من المفترض أن يستخرج الزمالك تصريحات خاصة لمن سيتواجد بالملعب أثناء إحتفالية الدوري، مشيرًا إلى أن زوجات اللاعبين كان لابد أن يتواجدوا في مكان مخصص لهم ويتم تحديد بوابة خاصة لدخولهم الملعب.

وعن المخطئ في واقعة شيكابالا وأحمد مجاهد، قال: «الأثنان مخطئان: أحمد مجاهد مخطئ لأن التنظيم مسئولية اتحاد الكرة، حتى وان كان البنك الأهلي هو صاحب تنظيم المباراة، كان من المفترض أن ينظم الاتحاد تلك المباراة».

وأضاف: «شيكابالا أخطأ في عصبيته»، مضيفًا: «يا شيكابالا أنت كبرت، أنت هذا الموسم مختلف عن مواسم سابقة لا تعترض على تغييرك أو عدم مشاركتك».

وواصل: «شيكابالا كان له دورًا كبيرًا في لم الفريق مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، وحل العديد من المشاكل التي واجهت الفريق على مدار الموسم، كنت أتمنى أن يفرح شيكابالا بالتتويج بالدوري، ويتجاوز تلك المشكلة».

المصرى اليوم

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