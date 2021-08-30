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انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف

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انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف

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قالت السلطات الموريتانية إن العواصف المصحوبة بالأمطار تسببت في انهيار أكثر من 20 منزلا في قرية «انتيزيت»، التابعة لمدينة اركيز، جنوب البلاد.

وأكدت اللجنة الوزارية للطوارئ- في بيان لها- أن العواصف لم تخلف أية خسائر بشرية اليوم، ولكنها أسقطت المنازل والعديد من الأعرشة.

وأشار البيان إلى أن العواصف الماطرة خلفت خسائر مادية في بعض المناطق شرقي البلاد.

وخلفت العواصف عدة ضحايا خلال الايام الماضية في شرقي البلاد التي تعيش موسم الأمطار في هذه الفترة ويتواصل حتى نهاية سبتمبر المقبل.

المصرى اليوم

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