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تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية

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السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية

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أدانت وزارة الخارجية ، الاثنين، بشدة الاعتداء الهجوم المنسوب لجماعة الحوثي على قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية، وأسقط ما يقارب الـ 90 شخصا بين قتيل وجريح.

وقالت الخارجية السعودية في بيان، إن المملكة تؤكد تضامنها التام مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، وموقفها الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية، للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

وجددت السعودية موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لجماعة الحوثي ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.

وعبرت وزارة الخارجية عن خالص عزائها ومواساتها لذوي الضحايا، وللجمهورية اليمنية حكومة وشعبا.

المصرى اليوم

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