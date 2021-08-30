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سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية

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سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية

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تفقد اللواء علاء بدران، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، أعمال التطوير الجارية بممشى المريوطية السياحي لمعاينة الأكشاك الحضارية الجاري تنفيذها والتي ستساهم في توفير فرص عمل للشباب وتحقق عائد استثماري للمحافظة.

وتابع نسب التنفيذ بكباري المشاه والسيارات أمام ستوديو ، بالإضافة إلى مجهودات إزالة بعض المنشأت التي تعيق مسار التطوير والتوسعة بالبر الشرقي بطريق المريوطية.

وشملت جولة السكرتير العام تفقد التجهيزات الجارية لإقامة الإصطفاف السنوي للمعدات في مواجهة الأزمات والتي من المقرر إقامة فعاليتها خلال أيام.

المصرى اليوم

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