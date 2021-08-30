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"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

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"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط "التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
أكد أن محاولات الميليشيا عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية

مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)

سبق- الرياض: أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات تمكنت من تدمير طائرة مسيرة ثالثة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

وأكدت قيادة التحالف إحباط محاولات الميليشيا الحوثية العدائية كافة، وأن محاولات الميليشيا الحوثية عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق، الأحد، اعتراض وتدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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