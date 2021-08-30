وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

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أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، إنه تم توفير منصات تعليمية والتنوع في العملية التعليمية طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى، ومستعدون لتوفير أماكن ومنصات تعليمية لكافة الطلاب في تنسيق القبول للجامعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى، تقديم الإعلامى عمرو خليل: «وصول 99% كلية الطب في العام الماضى ده كان خداع ولكن عملية الامتحان تخصصت لمخاطبة الشرائح المختلفة وتم عمله العام الحالى، وما كان يحدث في الأعوام السابقة نتائج غير منطقية لطلاب الثانوية العامة وكان خطأ».

وأشار الوزير إلى أن :«مستوى الطالب اللى جاب 80% هو طالب متفوق، ونسعى لإقرار قياس منضبط لنتائج طلاب الثانوية العامة بعد إعادة تعديل النتائج، والمرحلة الثانية تستقبل 240 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى أن هناك أماكن شاغرة في العديد من الكليات، وأن المرحلة الثانية بها أماكن شاغرة لعدد ضخم من الطلاب».

وأوضح د. خالد عبدالغفار: «الأسرة المصرية والطالب لديهم قناعة بالكليات المتعارف عليها، وأننا نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل، وأننا ننتظر تغيير ثقافة الأسرة المصرية حول الكليات».

وأكد: «افتتحنا 3 جامعات أهلية العام الماضى، واليوم سيتم الاتفاق على الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، وأن هناك اختبارات للطلاب في الجامعات الأهلية في كل كلية على حدى، وأن هناك تكليف من الرئيس السيسى عن إنشاء 15 جامعة أهلية لإتاحة الفرص امام الطلاب للالتحاق بالكليات المناسبة»، مشيرا إلى أن: «هناك 5 جامعات أهلية تقدم خدمات عالمية على أرض مصرية، وهناك أسر شكرتنا على توفير أماكن عالمية لطلابهم للدراسة بها بدلا من الغربة للدراسة».