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تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن

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السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن
أكدت موقفها الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن

أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدَيْن للاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها التام مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، مجددة موقف المملكة الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية، ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها قرارات الأمم المتحدة. كما تؤكد الوزارة موقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية؛ للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وشعبه.

وعبَّرت وزارة الخارجية عن خالص عزائها ومواساتها لذوي الضحايا، وللجمهورية اليمنية حكومة وشعبًا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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