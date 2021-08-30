كارتيرون يحصل على إجازة 5 أيام ويطير لفرنسا

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كشف حازم فتوح، وكيل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الزمالك، عن أن المدرب الفرنسي سيتوجه لفرنسا غدا للحصول على راحة سلبية لمدرة 5 أيام.

وقال حازم فتوح في تصريحات تليفزيونية، ان المدير الفنى الفرنسي سيغادر القاهرة غدا متجها إلى فرنسا للاطمئنان على اسرته ولمدرة 5 أيام على أن يعود قبل فترة انتهاء الإجازة السلبية التي حصل عليها اللاعبين، قبل الاستعداد لمواجهة أسوان في كأس مصر.

وأضاف فتوح أن كارتيرون سعيد بالتعامل مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة في نادى الزمالك وأنه يتبقى في عقده موسم، وسينتهى بنهاية الموسم المقبل.

وأشار فتوح: «كارتيرون يمتلك عروض طوال الوقت، لكنه ملتزم بتعاقده مع الزمالك الذي سينتهى بنهاية الموسم المقبل، وتواجد حسين لبيب في رئاسة نادى الزمالك يعنى تواجد كارتيرون على رأس الإدارة الفنية في القلعة البيضاء».