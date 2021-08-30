المقاولون: لن نوافق على رحيل «مجلي»..والزمالك لم يسدد قيمة صفقة الجزيرى

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أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب، أن عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مستمر في قيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقال محمد عادل، في تصريحات تلفزيونية :«عماد النحاس، مستمر في قيادة الفريق في الموسم المقبل، حيث سيتم تجديد التعاقد معه لمدة موسم أخر»، مشيرًا :«الفريق واجه ظروف صعبة في الموسم المنقضي وهو ما تسبب في تراجع النتائج».

وعن بيع محمد مجلي، لاعب خط وسط الفريق قال :«لن نوافق على رحيل مجلي، أو أي لاعب من القوام الأسسي للفريق في الميركاتو الصيفي الجاري»، مؤكدًا :«لا توجد أي عروض رسميه للاعب».

واشار محمد عادل، إلى أن نادى الزمالك لم يحول أموال صفقة شراء التونسى سيف الدين الجزيرى حتى الآن، والمقدرة بـ12 مليون جنيه.