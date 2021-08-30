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كشف حازم فتوح، وكيل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الزمالك، عن ان مصير المدرب الفرنسي مرتبط بتواجد حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادى الزمالك واستمراره داخل القلعة البيضاء.

وقال حازم فتوح في تصريحات تليفزيونية، ان المدير الفنى الفرنسي سعيد بالتعامل مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة في نادى الزمالك وانه يتبقى في عقده موسم، وسينتهى بنهاية الموسم المقبل.

وأشار فتوح، «كارتيرون يمتلك عروض طوال الوقت لكنه ملتزم بتعاقده مع الزمالك الذي سينتهى بنهاية الموسم المقبل، وتواجد حسين لبيب في رئاسة نادى الزمالك يعنى تواجد كاتيرون على رأس الإدارة الفنية في القلعة البيضاء».