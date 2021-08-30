الداخلية : ضبط استوديو للتسجيل الصوتي في الجيزة دون ترخيص

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أعلنت أجهزة الأمن عن ضبط إستوديو للتسجيل الصوتى دون ترخيص بالجيزة.

قالت الداخلية في بيان لها الأحد: «استمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية،فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى دون ترخيص – كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وإستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا مصنفات سمعية مسجلة داخل الإستوديو بالمخالفة للقانون».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة، وتم ضبط مالك الإستوديو، وبتفتيش إستوديو الصوت» في حضوره«تم ضبط (وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج مقلدة منسوخة دون موافقة الشركات المالكة)، وكذا (العديد من المصنفات الفنية لمطربين غير مقيدين بالجهات النقابية – 3 أجهزة صوت وسماعات)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه تلك المخالفات بقصد التربح، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».