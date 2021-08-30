خبير لوائح: قرار إيقاف شيكابالا باطـل

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أكد محمد بيومي خبير اللوائح والقوانين الرياضية أن قرار مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، ضد محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك قرار باطل .

وقال محمد بيومي في تصريحات تلفزيونية :«عقوبة شيكابالا قاسية وغير مبررة، خاصةً بعد إعلان رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد عدم تعرضه للسباب من قِبل اللاعب، فإذن على أي أساس تم إيقاف اللاعب ثمانية أشهر ؟!».

وأضاف بيومي :«الزمالك يمكنه اللجوء إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للإلتماس ضد تلك العقوبة».

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت عقوبات اللجنة على نادي الزمالك على النحو التالي:-

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها، مما أدى إلى توقفها 3 دقائق.

-إيقاف أحمد أبوالفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

-إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

-إيقاف محمود عبدالرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.