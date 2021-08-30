نائب محافظ أسوان يتابع إصلاح كسر خط مياه الشرب الرئيسي

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بتكثيف الجهود المبذولة لإصلاح الكسر المفاجئ الذي تعرض له خط مياه الشرب الناقل أمس والممتد من محطة جبل شيشة بقطر 900 مللي وذلك بسبب إصطدام إحدى المعدات الثقيلة بالخط أثناء الحفر ضمن الأعمال الجارية لإنشاء الطريق البديل للسادات بمنطقة الشلال .

وكلف المحافظ، الأحد، نائبه أحمد شعبان بتفقد أعمال الإصلاح يرافقه المهندس محمد على نائب رئيس الشركة للتشغيل والصيانة حيث أطمئن على الإسراع بوتيرة العمل داخل موقع الكسر لضغط البرنامج الزمنى لإنقطاع مياه الشرب عن المناطق والأحياء التي يغذيها هذا الخط الرئيسي لتخفيف المعاناة عن المواطنين، وخاصة في ظل هذا الطقس الحار .

الجدير بالذكر أنه تم التنوية أمس عن انقطاع مياه الشرب حيث سيتم توزيع فترة قطع المياه على الأحياء والمناطق السكنية بدلاً من إستمرار قطعها لفترة طويلة بواقع 8 ساعات لكل من المناطق الواقعة على طريق السادات والصداقة الجديدة والمحمودية.