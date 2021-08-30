«الداخلية»: ضبط 165 ألف كتاب خارجي تعليمي داخل مطبعة غير مرخصة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها ،أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المسؤول عن (إحدى الشركات «دون ترخيص»- كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) ببيع كتب دراسية «بدون ترخيص» من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، الأحد، تم إستهداف المكتبة وتم التقابل مع (عامل بالمخزن– مقيم بمنطقة الزيتون بالقاهرة) وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (165 ألف نسخة من كتب خارجية تعليمية مختلفة العناوين والسنوات الدراسية بدون تصريح من الجهات المعنية).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه عامل بالمخزن والمسئول عن تلك المخالفات مالك الشركة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.